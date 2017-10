3:0 gegen Las Palmas : Barça siegt ohne Fans - Streit nach Unruhen um Referendum

Der siebte Sieg des FC Barcelona im siebten Ligaspiel wird von den Unruhen rund um das Referendum in Katalonien überschattet. Der Club will das Spiel absagen, die Liga droht mit Punktabzug. Am Ende siegt Barça vor leeren Rängen - doch die Aufregung ist damit nicht vorbei.