La Liga : Barcelona weiter souverän - Real gewinnt ohne Kroos

23.Sep.2017

Der spanische Fußballclub gewann mit dem 3:0 (1:0) beim FC Girona auch sein sechstes Saisonspiel und liegt mit 18 Punkten weiter vier Zähler vor Atlético Madrid. Nach den zwei Eigentoren durch Aday (17. Minute) und Gorka Iraizoz (48.) war die Partie praktisch entschieden; Luis Suarez machte für Barca dann alles klar (69.). Superstar Lionel Messi, der in der Liga schon neunmal getroffen hat, ging diesmal leer aus.

Zuvor hatte Meister Real Madrid ohne den verletzten Weltmeister Toni Kroos, aber mit Cristiano Ronaldo die Generalprobe vor dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund bestanden. Der zuletzt schwächelnde Königsklassen-Titelverteidiger gewann 2:1 (2:1) bei CD Alavés. Für Real war das aber erst der dritte Sieg.

Dani Ceballos erzielte in der 10. und 43. Minute die Tore für das Team von Trainer Zinédine Zidane. Manu García traf fünf Minuten vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die baskischen Gastgeber. Kroos fehlte wegen Rippenproblemen. Ob er am Dienstag in der Partie beim BVB wieder spielen kann, war zunächst offen.

