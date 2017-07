«Erstmal schlucken» nach 0:4 : Bayern leicht betrübt weiter nach Singapur

vergrößern 1 von 2 Foto: Rodrigo Machado 1 von 2

«So ein 0:4, da muss man erstmal schlucken», sagte Fußball-Nationalspieler Thomas Müller. Der Kapitän richtete den Blick aber auch nach vorne auf die nächste Partie im Rahmen des International Champions Cup in Singapur gegen den englischen Meister FC Chelsea. «Jetzt fiebern wir dem nächsten Spiel entgegen, um das Ganze wieder gerade zu rücken.»

Die Bayern müssen die verbleibenden Partien gegen Chelsea und gegen Inter Mailand aber ohne den Spanier Juan Bernat bestreiten. Der Abwehrspieler zog sich in Shenzen gegen Milan eine Bänderverletzung am Sprunggelenk zu. Bernat reist deswegen vorzeitig zurück nach München, wo am Montag bei einer Untersuchung die Schwere der Verletzung genau ermittelt werden soll.

Spielplan FC Bayern

Kader FC Bayern

FCB-Termine in der Saisonvorbereitung

International Champions Cup

von dpa

erstellt am 23.Jul.2017 | 08:30 Uhr