Weltcup in Oberhof : Biathlet Kühn sprintet auf Platz drei - Sieg für Fourcade

Biathlet Johannes Kühn hat im Sprintrennen beim Heim-Weltcup in Oberhof als Dritter den zweiten Podestplatz seiner Karriere erkämpft.

Avatar_prignitzer von dpa

10. Januar 2020, 15:50 Uhr

Der 28 Jahre alte Bayer sicherte sich sein bestes Saisonergebnis in Thüringen trotz einer Strafrunde mit 33,0 Sekunden Rückstand auf den fehlerfreien Franzosen Martin Fourcade. In Abwesenheit des fünfmaligen Saisonsiegers Johannes Thingnes Bö aus Norwegen, der wegen der anstehenden Geburt seines ersten Kindes auf Oberhof und Ruhpolding in der kommenden Woche verzichtet, wurde der Franzose Emilien Jacquelin (1 Fehler) bei Dauerregen über zehn Kilometer Zweiter.

Nach Rang zwei von Denise Herrmann am Donnerstag im Frauenrennen war es für die deutschen Skijäger im zweiten Rennen in Oberhof bereits das zweite Topresultat. Kühn hatte zuvor im vergangenen Winter als Zweiter im Einzel von Pokljuka das zuvor einzige Mal in seiner Laufbahn auf dem Podium gestanden.