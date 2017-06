Werner stößt zum DFB-Team : Bierhoff: Wird auch gegen San Marino attraktiv

vergrößern 1 von 2 Foto: Christian Charisius 1 von 2

Der einmalige Fußball-Nationalspieler aus Leipzig, der wegen eines Magen-Darm-Infekts beim 1:1 gegen Dänemark gefehlt hatte, traf am Donnerstag im DFB-Quartier in Herzogenaurach ein. Nach bislang fünf Siegen in fünf Spielen auf dem Weg zur Weltmeisterschaft in Russland 2018 strebt die deutsche Auswahl auch gegen den Fußballzwerg einen Erfolg an. «Wir sind zuversichtlich, dass es auch gegen San Marino attraktiv wird», sagte Teammanager Oliver Bierhoff. Der DFB rechnet am Samstag in Nürnberg mit rund 30 000 Zuschauern.

08.Jun.2017