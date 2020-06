Formel 1 : Bottas: Mercedes beschäftigt sich nicht mit Vettel

Mercedes-Pilot Valtteri Bottas hat keine Sorge, im nächsten Jahr durch Sebastian Vettel ersetzt zu werden.

Avatar_prignitzer von dpa

11. Juni 2020, 08:17 Uhr

«Wir waren die ganze Zeit sehr ehrlich miteinander über die Vertragssituation, und ich habe die klare Auskunft erhalten: Nein, sie beschäftigen sich nicht mit Seb», sagte der 30 Jahre alte Finne dem britischen Sender Sky Sports. Vettel verlässt das Ferrari-Team am Ende dieses Jahres und hat noch keinen neuen Arbeitgeber in der Formel 1. Seit Wochen wird spekuliert, dass er zu Mercedes wechseln könnte.

Silberpfeil-Teamchef Toto Wolff hatte dies zuletzt nicht gänzlich ausgeschlossen. «Vom Talent und der Persönlichkeit her ist er jemand, zu dem ich keinesfalls sofort nein sagen würde», hatte der Österreicher gesagt und Vettel (32) als «Außenseiterkandidaten» auf ein Cockpit beim Branchenführer bezeichnet.

Allerdings sei Mercedes laut Wolff zunächst loyal zu seinen Stammfahrern Lewis Hamilton (35) und Bottas. Die Verträge der beiden Piloten laufen am Jahresende aus. Wolff will vor weiteren Verhandlungen den Start in die neue Saison abwarten, die am 5. Juli in Österreich beginnen soll.

«Es ist für mich jedes Jahr dasselbe», sagte Bottas zu anhaltenden Gerüchten um seine Ablösung bei Mercedes. Er finde es «lustig», dass schon wieder über seine Zukunft spekuliert werde, obwohl in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie noch kein Rennen gefahren worden sei. «Es gibt keinen Druck von dieser Seite. Ich habe klare Ziele für diese Saison. Die Dinge werden sich dann auf die ein oder andere Weise von selbst regeln», sagte Bottas. Der Vize-Weltmeister fährt seit 2017 für Mercedes.