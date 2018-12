14. Spieltag : BVB vor Herbstmeisterschaft - Bayern feiert Weihnachtsparty

Borussia Dortmund krönt seine hervorragende Bundesliga-Hinserie mit dem Derbysieg auf Schalke. Der BVB kann sich auf den Titel als Herbstmeister einrichten. Die Bayern feiern immerhin eine entspannte Weihnachtsfeier. Das war vor wenigen Wochen noch nicht vorstellbar.

von dpa

09. Dezember 2018, 05:00 Uhr

Borussia Dortmund ist der große Gewinner des 14. Spieltages der Fußball-Bundesliga. Die vagen Hoffnungen der Verfolger um den wieder erfolgreichen FC Bayern auf einen ersten Ausrutscher des BVB in dieser Saison beim Revierderby auf Schalke erfüllen sich nicht.

DERBYSIEG I: Der eine Dortmunder Derbyheld war ziemlich erschöpft, der andere auch traurig. Der 18 Jahre alte Jadon Sancho widmete seinen Siegtreffer zum 2:1 gegen den FC Schalke 04 seiner kürzlich verstorbenen Oma. Thomas Delaney, der das erste BVB-Tor erzielt hatte, gestand: «Ich bin müde, aber es war geil.» Die positive Grundstimmung bei der Borussia könnte schon kommende Woche zur Herbstmeisterschaft führen, wenn gegen Werder Bremen der nächste Sieg gelingt. «Auf diesen Sieg haben wir alle hingefiebert», beschrieb Kapitän Marco Reus seine Grundstimmung nach dem ersten Erfolg gegen Königsblau seit drei Jahren.

DERBYSIEG II: Das Freistaat-Duell zwischen München und Nürnberg kommt natürlich nicht an die Brisanz des Revierderby heran. Aber für die Bayern-Profis schmeckte der erste Heimsieg nach drei Monaten auch besonders süß. Nach dem lockeren Erfolg gegen die schwachen Franken ging es für Doppeltorschütze Robert Lewandowski und seine Kollegen zur Weihnachtsfeier. Ein «bisschen entspannen» wollte dort auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic. Neun Punkte Rückstand auf Dortmund bleiben aber Realität - und am Mittwoch kommt es bei Ajax Amsterdam zum Duell um Platz eins in der Champions-League-Gruppe.

TRAURIGER SIEGGARANT: Lucas Alario hätte Grund zur Freude gehabt. Mit seinem Siegtor gegen den FC Augsburg verhinderte der Argentinier den möglichen x-ten Rückschlag für Bayer Leverkusen. Doch die Ereignisse rund um das Copa-Endspiel der Boca Juniors gegen seinen Ex-Club River Plate bedrückten den Stürmer. «Die ganze Welt schaut hin. Und deshalb ist das alles schlecht für Argentinien», sagte Alario. Den Sonntagabend hat sich der 26-Jährige aber frei gehalten. Dann will er das wegen der Ausschreitungen in Buenos Aires nach Madrid verlegte Rückspiel natürlich vor dem Fernseher verfolgen.

REKORDJÄGER: Borussia Mönchengladbach will seine gute Heimbilanz in der Bundesliga ausbauen. Schon mit einem Remis gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) im Borussia-Park würde Gladbach wieder am FC Bayern München auf den zweiten Rang vorbeiziehen. Mit einem Sieg gegen die Schwaben könnte der Rückstand auf Spitzenreiter Borussia Dortmund auf sieben Zähler reduziert werden. Mit dem möglichen saisonübergreifend zehnten Heimerfolg in Serie würde zudem die Club-Bestmarke eingestellt. Stuttgart will nach zwei Siegen aus drei Spielen den zuletzt gezeigten Aufwärtstrend fortsetzen.

RÜCKHALT: Trotz der schwierigen Lage von Hannover 96 spürt Trainer André Breitenreiter den Rückhalt der Club-Spitze. «Es macht mich sehr glücklich, das Vertrauen und diesen Rückhalt des Vereins und der Fans zu spüren», erklärte der Coach vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) in Mainz. Mit einem Sieg könnte der Sprung aus der Abstiegszone gelingen. Dass die zuletzt gezeigten Leistungen wenig Anlass zur Hoffnung geben, ist auch Breitenreiter klar: «Ich bin dafür verantwortlich, wie wir spielen, wie erfolgreich wir sind, wie sich einzelne Spieler entwickeln. Das ist bisher im Einzelnen gelungen, aber nicht in der Gesamtheit.»