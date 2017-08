Nach Rückkehr zum DTB : Davis-Cup-Kapitän Kohlmann freut sich über Beckers Rolle

vergrößern 1 von 2 Foto: Arne Dedert 1 von 2

«Eine ehemalige Nummer eins als Spieler und einen, der eine Nummer eins trainiert hat, im Verband begrüßen zu dürfen, ist sensationell», sagte der 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. «Ich hoffe, dass wir zusammen Erfolg haben werden. Ich blicke positiv in die Zukunft.»

Der dreimalige Wimbledonsieger Becker war als neuer Chef für das deutsche Herren-Tennis vorgestellt worden und ist damit auch Kohlmann vorgesetzt. «Ich bin für das Davis-Cup-Team als Kapitän zuständig. Alles andere werden wir besprechen. Wir werden uns in New York mit Sicherheit zusammensetzen», sagte Kohlmann mit Blick auf die am Montag beginnenden US Open.

Gespräche über eine Verlängerung seines am Ende dieser Saison auslaufenden Vertrags als Davis-Cup-Kapitän habe es vor dem wichtigen Relegationsspiel in Portugal noch nicht gegeben, sagte Kohlmann. Vom 15. bis 17. September spielt die deutsche Auswahl in Lissabon gegen den Abstieg aus der Weltgruppe. Becker wird dann in seiner neuen Funktion erstmals dabei sein. Bis zum vergangenen Dezember hatte der 49-Jährige als Coach des ehemaligen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic aus Serbien gearbeitet.

