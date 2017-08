Olympia und EM im Blick : DFB verlängert mit U21-Trainer Kuntz

vergrößern 1 von 2 Foto: Jan Woitas 1 von 2

Erfolgstrainer Stefan Kuntz soll die deutsche U21-Nationalmannschaft zur EM 2019 und den Olympischen Spielen 2020 führen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) verlängerte den Vertrag mit dem 54-Jährigen sechs Wochen nach dem Gewinn des EM-Titels bis zum 31. August 2020, wie der Verband mitteilte. «Es macht mich stolz, weiterhin als U21-Trainer tätig sein zu können», sagte Kuntz, der das Amt im August 2016 von Horst Hrubesch übernommen hatte.

Kuntz führte das Team trotz zahlreicher fehlender Stammspieler im Juni in Polen sensationell zum zweiten U21-Titel nach 2009. «Die Vertragsverlängerung mit Stefan Kuntz ist eine hervorragende Nachricht für den DFB und unsere U21», sagte DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch. «Er hat bei der EM in Polen das Optimum aus der Mannschaft herausgeholt, obwohl etliche seiner Spieler bereits bei der A-Nationalmannschaft den Confed Cup gespielt haben.»

Auf den Europameister von 1996 warten in den kommenden Monaten jedoch große Herausforderungen: Nur sieben Spieler aus seinem 23-köpfigen EM-Kader kann Kuntz in der im September beginnenden EM-Qualifikation noch einsetzen, die übrigen Profis haben die Altersgrenze erreicht. «Unser Ziel ist es nun, die Qualifikation zur U21-EM erfolgreich zu bestreiten und weiterhin Spieler zu entwickeln, die es bis in die A-Nationalmannschaft schaffen können», sagte Kuntz.

DFB-Präsident Reinhard Grindel hatte die Olympischen Spiele 2020 als «ein echtes Highlight» gepriesen. Hrubesch hatte die DFB-Auswahl bei den Spielen in Rio 2016 zur Silbermedaille geführt. Nun soll Kuntz mit seinem neu formierten Team die Qualifikation für Olympia 2020 in Tokio erkämpfen. «Stefan Kuntz bringt viel Leidenschaft und eine hohe fachliche Kompetenz mit», lobte Grindel. «Deshalb setzen wir auch bei der U21 auf Kontinuität und trauen ihm zu, auch weiterhin erfolgreich zu arbeiten und an die bisherigen Erfolge anzuknüpfen.»

Kuntz' Amtsantritt im vergangenen Jahr war von viel Skepsis begleitet worden, weil der frühere Bundesliga-Profi zuvor jahrelang nicht mehr als Trainer gearbeitet hatte. Mit dem Titelgewinn in Polen widerlegte der Saarländer jedoch seine Kritiker und bekommt nun das Vertrauen.

Als seine Hauptaufgabe als U21-Trainer sieht Kuntz die Entwicklung junger Talente für die A-Nationalmannschaft von Bundestrainer Joachim Löw. «Unser gemeinsames Ziel ist es, weiterhin junge Spieler in ihrer Entwicklung zu begleiten und sie bestmöglich zu fördern», sagte Hrubesch, der neben Ex-Bundestrainer Berti Vogts einer der berühmten Vorgänger von Kuntz auf dem Posten des U21-Nationaltrainers ist.

Mit der neu formierten U21-Auswahl startet Kuntz am 5. September in Osnabrück gegen Kosovo in die Qualifikation zur EM 2019. Vorher steht am 1. September in Paderborn ein Testspiel gegen Ungarn an.

