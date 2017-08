Massive Probleme : DFL mit heftiger Kritik an Videobeweis-Dienstleister

Nach den massiven technischen Schwierigkeiten mit dem Videobeweis am Samstag hat die Deutsche Fußball Liga heftige Kritik am Dienstleister Hawkeye geübt. «Für die DFL ist diese Situation nicht hinnehmbar», hieß es in einer Mitteilung.