Weltcup in Oberhof : Doll im Biathlon-Sprint Vierter - Ex-Doper Loginow siegt

Benedikt Doll hat beim Biathlon-Weltcup in Oberhof im Sprint als Vierter nur knapp seinen zweiten Podestplatz in diesem Winter verpasst. Als bester Deutscher landete der 28-Jährige mit einem Schießfehler zwei Sekunden hinter dem Drittplatzierten Schweden Sebastian Samuelsson.

von dpa

11. Januar 2019, 16:03 Uhr

Seinen ersten Weltcupsieg sicherte sich der wegen seiner Dopingvergangenheit umstrittene Russe Alexander Loginow ohne Schießfehler. Der 26 Jahre alte Ex-Juniorenweltmeister, der bis Ende 2016 zwei Jahre wegen Epo-Missbrauchs gesperrt war, gewann vor Gesamtweltcup-Spitzenreiter Johannes Thingnes Bö aus Norwegen (1 Fehler).

Einen Tag nach der historischen deutschen Pleite im Damen-Sprint zeigten die Männer im WM-Ort von 2023 eine starke Teamleistung. Olympiasieger Arnd Peiffer (1 Fehler) wurde nur 0,5 Sekunden hinter Doll Fünfter. Ex-Weltmeister Erik Lesser (1) schaffte es bei seinem Comeback nach überstandenen Rückenproblemen auf Platz 17.

In Oberhof geht es am Samstag mit den Verfolgungsrennen weiter, am Sonntag stehen die Staffel-Wettbewerbe auf dem Wettkampf-Programm.