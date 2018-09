Votum Landessportbünde : DOSB-Präsident Hörmann kandidiert für weitere Amtszeit

DOSB-Präsident Alfons Hörmann kandidiert für eine weitere Amtszeit als Chef des Deutschen Olympischen Sportbundes, teilte der DOSB mit. Vorangegangen war nach DOSB-Angaben ein einstimmiges Votum der Konferenz der Landessportbünde.

von dpa

28. September 2018, 18:56 Uhr

Der 58-Jährige Hörmann steht seit 2013 an der Spitze des deutschen Sportdachverbandes. Er sei «nach reiflicher Überlegung und vielen ermutigenden Gesprächen» bereit, weiterhin Verantwortung an der Spitze eines schlagkräftigen Teams zu übernehmen, erklärte Hörmann. Die nächste Mitgliederversammlung des DOSB findet am 1. Dezember statt.