Abfahrt in Kvitfjell : Dreßen holt zweiten Weltcup-Sieg seiner Karriere

Thomas Dreßen hat im hohen Norden für ein weiteres Highlight in seiner traumhaften Saison gesorgt und sieben Wochen nach seinem Sieg in Kitzbühel auch die Abfahrt von Kvitfjell gewonnen. Schon mit 24 Jahren zählt er damit zu den besten Deutschen der Geschichte.

von dpa

10. März 2018, 13:35 Uhr

Thomas Dreßen hat sieben Wochen nach seinem Erfolg in Kitzbühel auch die Abfahrt in Kvitfjell gewonnen und ist damit in dieser Disziplin zu einem der erfolgreichsten Deutschen geworden.

Nur Markus Wasmeier und Sepp Ferstl haben in ihrer Karriere im Weltcup zwei Abfahrtssiege geschafft. «Ich hätte vor der Saison mit vielem gerechnet aber nicht damit, dass es so gut läuft», sagte Dreßen dem ZDF. «Das nimmt man als Athlet gerne mit und ich bin überglücklich, dass das im Moment so locker von der Hand geht.»

In Norwegen war Dreßen am Samstag 0,08 Sekunden schneller als Weltmeister Beat Feuz aus der Schweiz. Olympiasieger Aksel Lund Svindal aus Norwegen wurde mit 0,17 Sekunden Rückstand auf Dreßen Dritter. «Das ist überhaupt kein Zufall», lobte Svindal den jungen Deutschen. Vor dem Weltcup-Finale in Are rückte Dreßen auf Rang drei der Disziplinwertung hinter Feuz und Svindal.

In seiner zweiten kompletten Weltcup-Saison übertrifft der Bayer damit weiter alle Erwartungen. Nach Rang drei in Beaver Creek und dem Sieg in Kitzbühel ist der Erfolg auf der Olympia-Strecke von 1994 bereits der dritte Podestplatz des Winters. Vor dieser Saison hatten die Speedfahrer des Deutschen Skiverbands sieben Jahre lang auf ein Top-Drei-Resultat in Abfahrt oder Super-G gewartet.

Josef Ferstl und Andreas Sander verpassten die Top 15. Ferstl wurde 25. und konnte sich damit in der Abfahrt nicht mehr für das Weltcup-Finale qualifizieren. Im Super-G hat er wie Dreßen und Sander aber einen Rang in den Top 25 der Weltcup-Wertung und damit den Startplatz in Schweden sicher.