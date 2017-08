Neuzugang auf der Bank : Eintracht Frankfurt mit Boateng zum Auftakt in Freiburg

vergrößern 1 von 2 Foto: Frank Rumpenhorst 1 von 2

Der prominente Neuzugang der Eintracht hatte zwar rechtzeitig die Spielgenehmigung bekommen und steht am (heutigen) Sonntag im Kader der Hessen, Trainer Niko Kovac verzichtete aber auf den 30-Jährigen in der Startelf. Erst am Freitag hatte der Halbbruder des deutschen Nationalspielers Jérôme Boateng einen Dreijahresvertrag bei den Frankfurtern unterschrieben. Kevin-Prince Boateng war in der Fußball-Bundesliga letztmals vor mehr als zwei Jahren im Mai 2015 für den FC Schalke 04 aufgelaufen.

von dpa

erstellt am 20.Aug.2017 | 14:51 Uhr