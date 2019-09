EM-Qualifikation in Wales : Erster Ernstfall für die neue U21: «Sind gut gewappnet»

Nach wenigen gemeinsamen Trainingseinheiten ist die neu formierte U21 von Stefan Kuntz das erste Mal so richtig gefordert: Zum Auftakt der EM-Qualifikation ist ein Auswärtssieg in Wales das Ziel. Der Gegner lässt schon vor dem Duell auf der Insel das erste Mal aufhorchen.

Avatar_prignitzer von dpa

09. September 2019, 10:52 Uhr

Ihre erste echte Bewährungsprobe geht Deutschlands nächste Fußball-Generation mit viel guter Laune und einer Portion Respekt an.

«Es wird ernst, es ist ein Pflichtspiel, es geht um etwas. Da ist die Vorfreude auf jeden Fall noch größer als zuvor», sagte U21-Nationalspieler Ridle Baku vom FSV Mainz 05 vor dem Auftakt in die EM-Qualifikation in Wales am Dienstag (20.00 Uhr/ProSieben MAXX). «Wir wollen das Spiel erfolgreich bestreiten, keine Frage. Und ich denke, wir sind gut gewappnet», kündigte der Offensivspieler an.

Gut zwei Monate nach dem verlorenen EM-Finale gegen Spanien (1:2) hat Trainer Stefan Kuntz seine U21 komplett neu zusammengestellt. Drei Spieler aus dem EM-Kader sind noch dabei, beim 2:0-Sieg im Test gegen Griechenland vergangene Woche feierten gleich 18 Spieler ihr Debüt in der Junioren-Auswahl. «Das sind noch Abstimmungsprobleme, die kriegen wir bis Wales nicht zu 100 Prozent hin», sagte Kuntz über die Abläufe im ersten Testspiel. Torhüter Florian Grill vom 1. FC Kaiserslautern sagte: «Als Team zusammenwachsen ist jetzt recht wichtig für uns.»

Eine Woche nach dem ersten gemeinsamen Training sollte die U21 ihren Findungsprozess schon so weit wie möglich abgeschlossen haben. Denn in den kämpferisch starken und körperlich robusten Walisern wartet ein unangenehmer Gegner im ersten Pflichtspiel. Das Team galt in der Qualifikationsgruppe 9 eigentlich als Außenseiter - setzte sich zum Auftakt vergangenen Freitag aber gleich mal 1:0 gegen Mitfavorit Belgien durch. «In Wales wird uns sicherlich mehr abverlangt werden, auch was das Körperliche anbelangt», prophezeite Kuntz.

Für das Auftakt-Duell in der Qualifikation zur EM 2021 in Ungarn und Slowenien muss der 56-Jährige noch an seiner optimalen Startformation tüfteln. Die Eindrücke aus dem Griechenland-Spiel will Kuntz dabei ebenso wie andere Faktoren berücksichtigen: «Wie hoch ist die Spielpraxis, wie hoch ist die Spielklasse, wie ist die Vergangenheit bei den U-Mannschaften und natürlich wie ist die Leistung bei uns in den Spielen gewesen», erklärte der U21-Coach, der in seinem neuen Team nur sieben aktuelle Bundesliga-Spieler zur Verfügung hat.

Auch wenn auf dem Platz im Test gegen Griechenland noch nicht alles rund lief - der Teamgeist in der neu formierten Auswahl stimmt schon mal. «Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut. Wir erzählen und lachen viel, lernen uns in den Tagen hier gut kennen», sagte Makana Baku von Holstein Kiel, der mit seinem Bruder Ridle erst als drittes Zwillingspaar in einem U21-Länderspiel auf dem Platz stand.

Für viele Spieler, die in ihren Clubs derzeit nur wenig Einsätze bekommen, ist die U21 auch eine Chance auf Spielpraxis. «Da ich in dieser Saison noch nicht so viel Einsatzzeit hatte, ist es schön, mal 45 Minuten durchzuspielen und dann auch noch ein Tor zu schießen», sagte Vize-Europameister Lukas Nmecha, der nach seinem Wechsel zum VfL Wolfsburg im Sommer bislang erst auf einen Kurzeinsatz kam und in der U21 gegen Griechenland von Beginn an spielte und zum 1:0 traf.