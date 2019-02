Nordische Ski-WM : Führung! Kombinierer-Duo Frenzel/Rießle auf Gold-Kurs

Die deutschen Nordischen Kombinierer Eric Frenzel und Fabian Rießle nehmen bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld Kurs auf die nächste Goldmedaille. Nach dem Springen am Bergisel in Innsbruck liegt das DSV-Duo im Teamsprint überraschend in Führung.

von dpa

24. Februar 2019, 11:25 Uhr

Sowohl Einzel-Weltmeister Frenzel (130 Meter) als auch Rießle (128 Meter) bejubelten ihre Sprünge im Auslauf der Schanze. Die große Stärke der DSV-Athleten ist eigentlich der Lauf, der am Nachmittag (13.30 Uhr) über 2 x 7,5 Kilometer ausgetragen wird. Deutschland hat acht Sekunden Vorsprung auf Japan. Auch Österreich mit 22 Sekunden Rückstand und Norwegen, das 27 Sekunden aufholen muss, haben noch gute Medaillenchancen.

Vor zwei Jahren hatte das Duo Frenzel und Johannes Rydzek im finnischen Lahti den WM-Titel erobert. Der sechsmalige Weltmeister Rydzek wurde diesmal für den Teamsprint nicht berücksichtigt, nachdem er im Einzel am Freitag als Neunter hinter Weltmeister Frenzel und dem siebtplatzierten Rießle gelandet war.