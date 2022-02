Fussball : 0:0 gegen Düsseldorf: Regensburg erzittert sich einen Punkt

Jahn Regensburg darf sich nach einem umkämpften Duell mit Fortuna Düsseldorf über einen Punkt freuen. Den Gästen merkte man das Fehlen eines Mannes ganz besonders an.

Nach dem ersten kleinen Erfolgserlebnis seit Langem atmete Jahn Regensburgs Trainer Mersad Selimbegovic zumindest ein bisschen durch. In einem durchwachsenen Zweitligaspiel trennten sich die Oberpfälzer am Sonntag mit 0:0 von Fortuna Düsseldorf. „Das ist das, was zählt“, sagte Selimbegovic nach dem ersten Punkt nach zuletzt vier Niederlagen. Der 39-Jäh...

