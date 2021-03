25. Spieltag : 1:3 in Augsburg: Gladbacher genervt und gefrustet

„Nein!“ - an Rücktritt denkt Gladbachs Trainer nach dem nächsten „Nackenschlag“ nicht. Das 1:3 in Augsburg ist selbstverschuldet. Der nächste Gegner verheißt keinen Ausweg aus der sportlichen Sackgasse.

Augsburg | Der extrem gefrustete Trainer Marco Rose sprach von einer „harten Phase“. Auch Florian Neuhaus ging das ärgerliche und unnötige 1:3 (0:0) seiner Borussia beim FC Augsburg mächtig „auf die Nerven“, wie der Nationalspieler am Ende eines „Scheißtages“ bekannte. Rose und die Borussia scheinen nach der sechsten Pflichtspiel-Niederlage am Stück in einer ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.