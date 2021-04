Bundesliga : 1. FC Union Berlin hätte „gerne Mehrfachbelastung“

Der 1.

Berlin | FC Union Berlin stellt seine Planungen für die kommende Saison nicht wegen einer möglichen Teilnahme am Europapokal um. „Wir planen für die Bundesliga. Das ist für uns das Entscheidende“, sagte Manager Oliver Ruhnert in einer digitalen Medienrunde. Eine mögliche zusätzliche Belastung durch internationale Partien spiele „gar keine“ Rolle in den Über...

