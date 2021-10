7. Spieltag : 100. Union-Bundesligator: Awoniyi sorgt für Sieg in Mainz

Ausgerechnet der frühere Leihspieler Taiwo Awoniyi hat dem FSV Mainz 05 die erste Heim-Niederlage der Saison beschert. Dabei traf der Nigerianer auch zum 100. Mal in Unions Bundesliga-Geschichte.

Mainz | Den Jubel über das Jubiläumstor für den 1. FC Union Berlin und seinen Doppelpack an alter Wirkungsstätte verkniff sich Taiwo Awoniyi. Ausgerechnet der frühere Mainzer schoss die Eisernen vor 16.000 Zuschauern in der 69. und 73. Minute zum 2:1 (0:1)-Sieg und sorgte damit für die erste Saison-Heimniederlage der Rheinhessen in der Fußball-Bundesliga. ...

