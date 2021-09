Bundesliga : 15. statt 2.: Aber Glasner bereut Wolfsburg-Weggang nicht

Er hätte es einfacher haben können. Ein Platz in der Champions League, genug Geld für Verstärkungen. Aber statt in Wolfsburg zu bleiben, steckt Oliver Glasner in Frankfurt mitten in einem schwierigen Neuaufbau.

Wolfsburg | Das größte Kompliment kam vom Ex. „Der VfL Wolfsburg“, sagte Oliver Glasner, habe „unglaublich viel Power im Spiel. Sie haben uns wenig Zeit zum Atmen gegeben.“ Nichts von dem, was der neue Chefcoach von Eintracht Frankfurt da beschrieb, konnte ihn wirklich überraschen. Denn bis zum Ende der vergangenen Saison trainierte Glasner die Wolfsburger ja ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.