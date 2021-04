2. Liga : 3:0 in Regensburg: 1. FC Heidenheim rückt auf Rang vier vor

Der 1.

Regensburg | FC Heidenheim ist in der 2. Fußball-Bundesliga näher an die Aufstiegsplätze herangerückt. Durch das 3:0 (2:0) bei Jahn Regensburg arbeitete sich die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt auf Rang vier in der Tabelle vor. Die Aussagekraft der Tabelle ist allerdings nicht sehr stark, da der Tabellenfünfte Holstein Kiel gleich drei Spiele weniger als H...

