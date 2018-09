Ex-Werder-Coach in 2. Bundesliga : Alexander Nouri neuer Trainer beim FC Ingolstadt

Der Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt ist bei seiner Trainersuche fündig geworden: Alexander Nouri übernimmt.

von Kim Patrick von Harling

24. September 2018, 12:53 Uhr

Ingolstadt | Der FC Ingolstadt hat Alexander Nouri als neuen Trainer verpflichtet. Wie der oberbayerische Fußball-Zweitligist am Montag bekanntgab, tritt der frühere Bremer Erstliga-Coach die Nachfolge von Stefan Leitl an. Der 39-Jährige erhielt wie auch sein Assistent Markus Feldhoff einen Vertrag bis 2020. Er wird schon am Dienstag im Auswärtsspiel gegen 1. FC Köln auf der Bank sitzen. Der FCI hatte sich am Wochenende nach der zweiten enttäuschenden Niederlage von Leitl getrennt. Ingolstadt wird Nouri an diesem Montag um 14 Uhr bei einer Pressekonferenz vorstellen.

Nach der jüngsten 0:1-Niederlage gegen den FC St. Pauli musste Stefan Leitl seinen Hut als Trainer nehmen. Von Anfang Oktober 2016 bis Ende Oktober 2017 leitete Nouri die Geschicke von Werder Bremen, ehe er von Sebastian Kohfeldt ersetzt wurde. Bei Werders Bundesligamannschaft saß Nouri 43 Spiele auf der Trainerbank, seine Statistik: 15 Siege, elf Unentschieden und 17 Niederlagen.