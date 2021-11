Champions League : Alles wieder drin: Wolfsburgs Trainerwechsel wirkt

Wolfsburg ging als Tabellenletzter in diesen Champions-League-Spieltag. Nach dem 2:1 gegen Salzburg ist für den Bundesligisten wieder alles drin. Der Trainerwechsel hat in kurzer Zeit viel bewirkt.

Wolfsburg | Was genau der erste Sieg in dieser Champions-League-Saison wert ist, erfuhren die Spieler des VfL Wolfsburg erst zweieinhalb Stunden nach dem Abpfiff. Da verlor der Gruppenfavorit FC Sevilla überraschend mit 1:2 gegen OSC Lille. Die Wolfsburger können sich nun am 23. November in Spanien sogar eine Niederlage leisten - und hätten dann vor dem letzte...

