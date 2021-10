WM-Qualifikation : An- und Wortführer im Flick-System: Müller will begeistern

Thomas Müller kehrt nach Verletzungspause in den Kreis der Nationalelf zurück - und ist sofort wieder omnipräsent. Der Bayern-Star ist einer der Fixpunkte im Team von Bundestrainer Flick.

Hamburg | Das Team solle „da anknüpfen und weitermachen, wo wir im September aufgehört haben“, berichtete der Gladbacher Jonas Hofmann am Dienstag in Hamburg. Das nächste Etappenziel sei, sich „so schnell wie möglich für die WM zu qualifizieren“, sagte Bayern-Profi Thomas Müller. Mit zwei weiteren Siegen könnte im Idealfall der Gruppensieg vorzeitig erreicht we...

