Bundestagswahl : Appell der Kroos-Brüder: Wählen gehen und Haltung zeigen

Fußballprofi Toni Kroos und sein Bruder Felix haben dazu aufgerufen, im September wählen zu gehen, Haltung zu zeigen und keine Stimme zu verschenken.

Frankfurt am Main | „Ich glaube, dass es wichtiger denn je ist zu wählen. Man muss das jetzt nicht ausführen, dass relativ viel in die falsche Richtung läuft“, meinte Toni Kroos in der am Mittwoch veröffentlichten neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts „Einfach mal Luppen“. Nichtwählen „ein Fehler“ Er selber habe auch nicht immer an Wahlen teilgenommen, gab der eh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.