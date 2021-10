Bundesliga : Arnold Rekordspieler für Wolfsburg: 259 Bundesliga-Einsätze

Maximilian Arnold ist nun Rekordspieler des VfL Wolfsburg.

Berlin | Der 27 Jahre alte gebürtige Sachse kam beim Champions-League-Teilnehmer in der Meisterschaftspartie auswärts gegen den 1. FC Union Berlin zum Einsatz. Arnold absolvierte damit sein 259. Spiel für den VfL in der Fußball-Bundesliga. Er zieht mit dem bisherigen Wolfsburger Rekordspieler Diego Benaglio gleich und kann den ehemaligen Keeper bereits am k...

