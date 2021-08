LaLiga : Auch spanischer Verband gegen umstrittenen Milliardendeal

Nach den Topclubs Real Madrid und FC Barcelona hat in Spanien auch der nationale Fußball-Verband RFEF den geplanten milliardenschweren Deal der Liga mit einem Finanzdienstleister zurückgewiesen.

Madrid | Man habe in einer Mitteilung an die Liga die „entschiedene Ablehnung“ des RFEF geäußert, teilte der Verband am Mittwoch in Madrid mit. Man betrachte vor allem die geplante Kommerzialisierung der audiovisuellen Medienrechte als „illegal“. Der Finanzdienstleister mit Sitz in Luxemburg (CVC) soll nach Medienberichten für knapp 2,7 Milliarden Euro eine...

