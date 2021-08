2. Spieltag : Aufsteiger Fürth verpasst Premieren-Heimsieg

Das quälende Warten der SpVgg Greuther Fürth auf ihren ersten Heimsieg in der Fußball-Bundesliga geht weiter.

Fürth | Der Aufsteiger aus Franken belohnte sich beim 1:1 (0:1) gegen eine passive Arminia aus Bielefeld aber immerhin mit dem ersten Punkt dieser Saison. Trotz Überzahl in der Schlussphase nach Gelb-Rot gegen Alessandro Schöpf (68.) verpassten die überlegenen Fürther auch in ihrem 18. Versuch den ersten Heimerfolg in Deutschlands Eliteklasse. In ihrer zuv...

