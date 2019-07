Noch keine Einigung im Transferstreit : Hinteregger will weg – und kommt mit Eintracht-Rucksack zum Augsburg-Training

Martin Hinteregger will mit allen Mitteln erreichen, dass er in der neuen Saison wieder in Frankfurt spielt.

Augsburg | Am Montag musste Martin Hinteregger wieder zum Training bei seinem alten Verein dem FC Augsburg antreten. Der Österreicher hat bei den Schwaben noch einen Vertrag bis Juni 2021 will aber weg und zwar zu seinem neuen Herzensclub Eintracht Frankfurt. Bei den Hessen spielte er auf Leihbasis die vergangenen Rückrunde und avancierte nach nur kurzer Zeit zum Publikumsliebling.

Da sich beide Vereine bislang noch nicht auf einen Wechsel einigen konnte, kam Hinteregger fast demonstrativ mit einem Eintracht-Frankfurt-Rucksack auf das FCA-Trainingsgelände. Sagten wollte der 26-Jährige, wie die "Bild"-Zeitung berichtet, nichts. "Ich äußere mich im Laufe der Woche", meinte Hinteregger nur mit einem breiten Grinsen.

Kurzer Auftritt beim Training

Im Dress des FC Augsburg kehrte Hinteregger nur kurz auf den Rasen zurück. Nach weniger als einer Stunde war die erste Trainingseinheit für ihn beendet. Hinteregger hat immer noch Schmerzen an der Rippe, die er sich bei der österreichischen Nationalmannschaft während einer Länderspielreise gebrochen hatte.

Ob und wann sich die Clubs einigen, liegt noch in den Sternen. Das Frankfurter Angebot über zehn Millionen Euro sollen die Augsburger abgelehnt haben. Der FCA fordert angeblich mindestens 13 Millionen Euro für den österreichischen Verteidiger. Eintracht-Trainer Adi Hütter: "Wir wollen ihn weiterhin haben, Fredi Bobic steckt in den Verhandlungen."