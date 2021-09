Champions League : Augustinsson lobt Wolfsburger „Riesenentwicklung“

Der langjährige Werder-Profi Ludwig Augustinsson vom FC Sevilla hat einen großen Respekt vor dem nächsten Champions-League-Gegner VfL Wolfsburg.

Wolfsburg | „Sie haben eine Riesenentwicklung hingelegt. Als ich vor vier Jahren nach Deutschland kam, kämpften sie in der Abstiegs-Relegation. Danach wurde es immer ungemütlicher, gegen sie zu spielen“, sagte der schwedische Nationalspieler in einem Interview der „Bild“-Zeitung. Mit seinem neuen Club aus Spanien tritt Augustinsson an diesem Mittwoch (21.00 Uhr/D...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.