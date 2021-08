Europa League : Auslosung: Reizvolle Aufgaben für Leverkusen und Frankfurt

Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt stehen vor reizvollen, aber lösbaren Aufgaben auf dem Weg in die K.

Nyon | o.-Runde der Europa League. Frankfurt bekommt es in der Gruppenphase mit Mesut Özil und Fenerbahce Istanbul sowie Olympiakos Piräus und Royal Antwerpen zu tun. Das ergab die Auslosung in Istanbul. Leverkusen spielt gegen Celtic Glasgow, Real Betis Sevilla und Ferencvaros Budapest. Die Gruppenspiele beginnen am 16. September und enden am 9. Dezem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.