Wegen Corona : BVB-Profis sollen erneut auf Gehalt verzichten

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will seine Profis einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge wieder zu einem Gehaltsverzicht bewegen.

Dortmund | Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund will seine Profis einem Bericht der „Ruhr Nachrichten“ zufolge wieder zu einem Gehaltsverzicht bewegen. Seit dem 28. Dezember ist Spitzensport in Deutschland wegen der Corona-Maßnahmen kaum mit Zuschauern möglich. Pro Heimspiel im leeren Stadion soll der BVB bis zu vier Millionen Euro an Einnahmen verlieren. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.