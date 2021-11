Champions League : BVB gegen Amsterdam in der Schuld: „Mutiger Fußball spielen“

Der BVB geht trotz der 0:4-Niederlage vor zwei Wochen mit Zuversicht in das zweite Kräftemessen mit Ajax Amsterdam. Dabei ist die Personallage für die Partie noch schlechter als im Hinspiel.

Dortmund | Das Wort Revanche nahm niemand in den Mund. Und doch strebt Borussia Dortmund nach dem 0:4 vor zwei Wochen in Amsterdam Wiedergutmachung an. Ein Sieg im zweiten Duell mit den zuletzt hochgelobten Niederländern (21.00 Uhr/DAZN) könnte den Weg in das Achtelfinale der Champions League ebnen. Ausgangslage Nach Siegen in den ersten beiden Gruppenspie...

