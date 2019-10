Champions League Kompakt : BVB müht sich in Prag – "Biene Maja" sorgt für Gänsehautmoment

Champions League: Slavia Prag machte es dem BVB nicht leicht, in Genk schrammte Neapel an einer Blamage vorbei.

02. Oktober 2019, 20:50 Uhr

Hamburg | Borussia Dortmund wankte, fiel aber nicht. Die Mannschaft von Lucien Favre hat dank Aushilfsstürmer Achraf Hakimi den Mentalitäts-Test auf der Champions-League-Bühne bestanden und nach unruhigen Tagen wieder ein Erfolgserlebnis gefeiert. Der Fußball-Bundesligist siegte dank der zwei Tore von Hakimi bei Slavia Prag am Mittwoch 2:0 (1:0) und machte damit einen wichtigen Schritt in Richtung Achtelfinale. Mit vier Punkten können die Westfalen nun ein wenig entspannter zum Auswärtsspiel am dritten Spieltag bei Inter Mailand am 23. Oktober fahren.

Ergebnisse des Abends

Slavia Prag - Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

0:2 (0:1) KRC Genk - SSC Neapel 0:0

RB Leipzig - Olympique Lyon (21 Uhr)

FC Liverpool - RB Salzburg (21 Uhr)

FC Barcelona - Inter Mailand (21 Uhr)

Zenit St. Petersburg - Benfica Lissabon (21 Uhr)

FC Valencia - Ajax Amsterdam (21 Uhr)

OSC Lille - FC Chelsea (21 Uhr)

Tor des Abends





Achraf Hakimi sorgte mit einer starken Einzelleistung für das Führungstor des BVB. Mit seiner hohen Geschwindigkeit sprintete er in den Strafraum, umkurvte die Abwehrspieler und den Torhüter von Slavia Prag und setzte den Ball direkt unter die Latte – sehenswert.



Spieler des Abends





Mit seinen zwei Toren bewahrte Achraf Hakimi den BVB zudem vor einer Blamage bei Slavia Prag. In der starken Schlussphase der Gastgeber leiteten die Schwarz-Gelben einen Konter ein, den Hakimi mit seinem zweiten Treffer vollendete.

Choreo des Abends





Die Fans von Slavia Prag hatten das Champions-League-Heimspiel gegen Borussia Dortmund herbeigesehnt. Das Ergebnis: Die Slavia-Anhänger präsentierten eine beeindruckende Choreografie. Mit weißer Schrift auf rotem Untergrund war "Never give up" zu lesen. Die Tschechen blieben nicht bei einer Choreo, sie feierten mit unterschiedlichen Darstellungen den Abend.



Dummheit des Abends

imago images/Kirchner-Media





Bei Ecken von Slavia Prag warfen BVB-Chaoten aus dem Gästeblock heraus Becher und Feuerzuge in Richtung des jeweiligen Prager Spielers, der die Ecke ausführte. Nur mit Glück wurde niemand getroffen. Diese Aktion kann für den BVB noch teuer werden, denn auch Pyro zündelten die mitgereisten Fans.



Überraschung des Abends





Dass der SSC Neapel – gespickt mit Stars wie Hirving Lozano, Arkadiusz Milik und Kalidou Koulibaly – nicht über ein 0:0 beim belgischen Vertreter KRC Genk kam, war so nicht abzusehen. Dabei hatten die Italiener phasenweise sogar Glück, das Spiel nicht zu verlieren.



Szene des Abends





Gänsehautmoment bereits vor dem Anpfiff im Prager Sinobo Stadion: Beide Vereine und deren Fans gedachten dem im Alter von 80 Jahren verstorbenen Sänger Karel Gott. Die Zuschauerbesucher erhoben sich von den Sitzen und applaudierten für den gebürtigen Tschechen. Zudem wurde Gotts Lied "Biene Maja" in einer besonderen BVB-Version abgespielt.



