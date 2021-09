Champions League : BVB ohne Haaland gegen Lissabon - Reus wieder fit

Borussia Dortmund muss das zweite Gruppenspiel in der Champions League am heutigen Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime) gegen Sporting Lissabon ohne Torjäger Erling Haaland bestreiten, kann aber wieder auf Kapitän Marco Reus zählen.

Dortmund | Alle Hoffnungen auf eine rechtzeitige Genesung des 21 Jahre alten Haaland, der schon beim 0:1 drei Tage zuvor in Mönchengladbach wegen muskulärer Probleme passen musste, waren vergeblich. Der Norweger hat bisher in insgesamt 17 Königsklassen-Spielen 21 Tore erzielt. Dagegen kehrt Nationalspieler Reus (32) nach überstandener Kapselreizung zurück in die...

