Bundesliga : BVB wieder an den Bayern dran - Leipzig verliert

Borussia Dortmund nutzt den Bayern-Patzer. RB Leipzig verliert dagegen im Kraichgau. Und Mönchengladbach hat gegen das Schlusslicht keine Mühe.

Frankfurt am Main | Borussia Dortmund hat den Patzer von Tabellenführer FC Bayern genutzt und den Rückstand auf die Münchner auf einen Punkt verkürzt. Der BVB gewann am Samstag dank eines späten Tores von Marco Reus mit 2:1 (0:0) gegen den VfB Stuttgart, die Bayern hatten am Freitagabend in Augsburg verloren (1:2). RB Leipzig rutschte durch ein 0:2 (0:1) bei der TSG 1...

