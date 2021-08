Primera División : Barça ohne Messi, aber wieder vor Zehntausenden Fans

Gut eine Woche nach der überraschenden Trennung von Fußballstar Lionel Messi spielt der FC Barcelona erstmals nach 17 Monaten Geisterspielen wieder vor Zehntausenden Zuschauern.

Barcelona | Insgesamt knapp 30.000 Fans dürften kommenden Sonntag ab 20.00 Uhr im Stadion Camp Nou in Barcelona das Auftaktspiel des FC Barcelona in der neuen Saison gegen Real Sociedad sehen, teilt der Verein mit. Das entspricht in etwa einem Drittel der Stadionkapazität. Während in Deutschland diskutiert wird, ob neben Geimpften und Genesenen nur Getestete ü...

