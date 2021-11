Bundesliga : Bayern-Abschlusstraining mit Süle und Hernández

Trainer Julian Nagelsmann kann beim FC Bayern München für das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Tabellendritten SC Freiburg mit den Abwehrspielern Lucas Hernández und Niklas Süle planen.

München | Das Duo nahm am Freitag am nicht-öffentlichen Abschlusstraining teil, wie der Tabellenführer berichtete. Das Duo hatte am vergangenen Dienstag beim 5:2 in der Champions League gegen Benfica Lissabon angeschlagen pausiert. Positive Nachrichten gab es auch von Eric Maxim Choupo-Moting. Der 32 Jahre alte Angreifer konnte nach einem Muskelfaserriss im ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.