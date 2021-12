Schauspieler als BVB-Fan : Bayern-Mitarbeiter bespuckt? Lau spricht von Bierdusche

Schauspieler Frederick Lau hat eine Spuck-Attacke gegen Mitarbeiter des FC Bayern München nach der 2:3-Niederlage von Borussia Dortmund bestritten.

Dortmund | Einen entsprechenden Bericht wies der 32 Jahre alte BVB-Fan zurück. „Also bei so einem Top-Spiel geht es ja manchmal drunter und drüber. Aber gespuckt habe ich nicht“, sagte Lau, der Vereinsmitglied von Borussia Dortmund ist, in einer Instagram-Story. „Es kann sein, dass vielleicht ein bisschen Getränk in seinen Nacken gelaufen ist. Aber gespuckt h...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.