„Habe Bedenken“ : Bayern-Star Kimmich: Darum lasse ich mich nicht gegen Corona impfen

Nach dem 4:0-Sieg gegen Hoffenheim bestätigte Kimmich, dass er sich bislang noch nicht geimpft hat. Das sind seine Gründe.

München | Der 4:0-Heimsieg des FC Bayern am Samstagnachmittag gegen die TSG Hoffenheim wurde fast zur Nebensache. In einem Interview nach dem Spiel in der Münchner Allianz Arena erklärte Nationalspieler Joshua Kimmich, das er sich bislang noch nicht gegen Corona geimpft hat. "Ja, das stimmt. Ich habe einfach für mich persönliche Bedenken was Langzeitstudien ...

