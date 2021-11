11. Bundesliga-Spieltag : Bayern bleiben oben - Bielefeld feiert ersten Sieg

Der FC Bayern ist auch vom starken SC Freiburg nicht zu stoppen, die Münchner verteidigen die Tabellenführung. Bei Bielefeld freuen sich Tausende Fans über den ersten Saisonsieg.

Frankfurt am Main | Der FC Bayern geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. Der deutsche Fußball-Rekordmeister gewann das Spitzenspiel der Bundesliga am Samstag gegen den Dritten SC Freiburg mit 2:1 (1:0) und baute seinen Vorsprung auf Borussia Dortmund zunächst auf vier Punkte aus. Der BVB spielt am Abend (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. Zumindest vorerst auf P...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.