Champions League : Bayern mit „Megabock“ und „Straßenkicker-Gen“ gegen Kiew

Der FC Bayern peilt in der Champions League nach dem 3:0 gegen Barcelona den nächsten Schritt Richtung Achtelfinale an. Lewandowski will eine Serie fortsetzen, Müller steht vor einem Meilenstein. Nagelsmann hat eine klare Einstellung zur Favoritenfrage.

München | Julian Nagelsmann zeigte sich ausgesprochen spielfreudig, als er einige Minuten vor seinen Stars den Trainingsrasen für die finale Einstimmung auf den zweiten Akt in der Champions League betrat. Der 34-Jährige kickte voller „Begeisterung“ mit seinen Co-Trainern - daran änderte auch ein hart geführter Zweikampf nichts. „Ich habe zähe Sprunggelenke, ...

