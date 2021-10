Bundesliga : Bayerns Experten in Leverkusen gefordert - Hernández dabei

Zweiter gegen Erster - mehr Topspiel geht nicht. Bayerns Präsident lobt den Gestalter des Spielplans. In der vollen BayArena steigt auch ein spannendes Trainerduell. Und alle blicken auf zwei Super-Youngster.

Leverkusen | Ein tatendurstiger Julian Nagelsmann hätte am liebsten nur über den Reiz des prickelnden Topspiels seiner Bayern in Leverkusen geredet. Der Erste gastiert beim punktgleichen Zweiten - mehr geht nicht in der Bundesliga. Doch natürlich konnte sich der Münchner Coach dem Thema Lucas Hernández beim verbalen Warm-Up für das große Fußball-Duell an diesem...

