Ein Jahr nach 8:2 : Bayerns ungewisses Barça-Wiedersehen ohne Messi

Exakt 13 Monate nach dem epischen 8:2 von Lissabon treffen die Bayern wieder auf den FC Barcelona. Der Gegner ist ein total veränderter - nicht nur wegen des Wechsels seines Weltstars nach Paris. Für Julian Nagelsmann beginnt der lange Weg zum „silbernen Henkelpott“.

München | Thomas Müller beschlich an seinem 32. Geburtstag ein komisches Gefühl. Die Bayern-Stars um den am Montag mit einem Ständchen gefeierten Nationalspieler wissen einfach nicht, was sie im ihnen wohlbekannten Fußball-Tempel Camp Nou gegen einen FC Barcelona ohne den alles überstrahlenden Argentinier Lionel Messi erwartet. „Es ist schwer greifbar“, g...

