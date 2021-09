Leverkusen-Youngster : Berater: Wirtz will nächsten zwei Jahre bei Bayer spielen

Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen muss vorerst keinen kurzfristigen Abgang von Talent Florian Wirtz befürchten.

Leverkusen | Nach Angaben seines Vaters Hans-Joachim, der auch als Berater seines Sohnes tätig ist, will sich Wirtz noch rund zwei Jahre in Leverkusen entwickeln. „Florian will auf jeden Fall die nächsten zwei Jahre eine gute Rolle in Leverkusen spielen. Was danach kommt, weiß man noch nicht“, sagte Hans-Joachim Wirtz der „Bild“. Der Fokus des Offensivspielers, de...

