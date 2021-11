Fenerbahçe Istanbul : Berater zu Kritik an Özil: Man macht das nicht über Medien

Mesut Özils Berater Erkut Sögüt hat mit Unverständnis auf die öffentliche Kritik des Fenerbahçe-Präsidenten Ali Koç am ehemaligen deutschen Fußball-Nationalspieler reagiert.

Istanbul | „Normalerweise bespricht man das direkt mit dem Spieler und macht das nicht so über die Medien“, sagte Sögüt vor dem Europa-League-Spiel von Fenerbahçe Istanbul bei Olympiakos Piräus im RTL/ntv-Interview. Zu hoch will Sögüt das Thema aber auch nicht hängen. „Ich glaube, das ist ihm mehr rausgerutscht. Ich bin ja auch in Kontakt mit dem Präsidenten ...

