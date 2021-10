River Plate gegen Boca Juniors : Berichte: Mehr Zuschauer als erlaubt in Argentinien

Bei der Rückkehr von Zuschauern im argentinischen Profifußball ist es Medienberichten zufolge zu einer Überschreitung der zulässigen Kapazitätsgrenze gekommen.

Buenos Aires | Mindestens 36.000 Zuschauer sahen demnach im Estadio Monumental in Buenos Aires die Partie zwischen River Plate und Boca Juniors (2:1). Dies sollen mehrere tausend Fans mehr gewesen sein, als es bei einer Auslastung von 50 Prozent erlaubt gewesen wäre. Auch in der brasilianischen Meisterschaft durfte am Wochenende nach 22 Monaten wieder Publikum in...

