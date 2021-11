Hauptstadt-Derby : Bobic verteidigt volles Stadion in Berlin

Hertha-Geschäftsführer Fredi Bobic hat die Entscheidung für ein volles Stadion beim Berliner Bundesliga-Derby beim 1.

Berlin | FC Union verteidigt. „Das war in den Gesprächen einhellige Meinung, dass man das so machen kann“, berichtete Bobic aus den Verhandlungen mit dem Berliner Senat in dieser Woche. „Man kann diskutieren, ist es richtig, ist es nicht richtig. Wir haben Vorgaben, und an die halten wir uns“, sagte Bobic bei der Pressekonferenz von Hertha BSC. Gleichzei...

