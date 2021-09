Bundesliga : Bochums Trainer Reis fordert in München „breite Brust“

Trainer Thomas Reis vom Aufsteiger VfL Bochum fordert einen furchtlosen Auftritt seiner Spieler beim deutschen Fußball-Meister FC Bayern am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Bochum | „Wer mit Angst in so ein Spiel geht, der sollte gar nicht auflaufen“, sagte Reis. „Wichtig ist, dass wir mit breiter Brust auftreten. Wahrscheinlich haben wir deutlich weniger Ballbesitz als in der Vorwoche. Aber für eine Überraschung kann das trotzdem reichen“, sagte Reis, dessen Team die ersten beiden Auswärtsspiele der Saison verlor. Der einstig...

